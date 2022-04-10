ملف الخليج 365.. سقوط الأهلي أمام المصري.. والزمالك يتخطى المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شهد أمس السبت العديد من الأحداث الرياضية لعل أبرزها خسارة الأهلي أمام المصري البورسعيدي، بالإضافة لفوز الزمالك أمام مصر المقاصة.

ويستعرض "الخليج 365" في ملف السبت أبرز الأحداث الرياضية:

أول رد فعل من رونالدو بعد أزمته مع مشجع إيفرتون

بيراميدز يستعيد توازنه أمام غزل المحلة

6-1.. باريس سان جيرمان يكتسح كليرمون بالدوري الفرنسي

بعد أزمة الميدالية.. نائب الزمالك: لن أدخل في مهاترات.. وهذا رد فعل مرتضى منصور

ريال مدريد يحقق الفوز على خيتافي بثنائبة نظيفة بالدوري الإسباني

الزمالك يعبر المقاصة بصعوبة ويزاحم الأهلي على صدارة الدوري

الأهلي يسقط في فخ المصري بخسارة أولى في الدوري ليصطحب الزمالك للقمة

سون يقترب من صلاح في صراع هدافي بريميرليج

رسميا.. نائب رئيس الزمالك يقدم استقالته بعد أزمة الميدالية.. ومصدر: حديقة باسمه

بايرن ميونخ يحقق انتصارًا صعبًا على أوجسبورج في الدوري الألماني

بمشاركة قصيرة لكوكا.. قونيا سبور يتلقى الهزيمة أمام تشايكور ريزا في الدوري التركي