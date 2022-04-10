أبو جبل يكشف حقيقة اعتزال محمد صلاح دوليًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أوضح محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك ومنتخب مصر، حقيقة اعتزال محمد صلاح قائد "الفراعنة" ونجم ليفربول الإنجليزي.

وقال أبو جبل في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" في صباح الأحد :"الجماهير فسرت تصريحات صلاح بشكل خاطئ".

وأضاف :"صلاح أعطى الكثير لمنتخب مصر، هو شخصية رائعة وتواجده إضافة كبيرة لنا ويعطي لنا الثقة".

وكان صلاح وجه رسالة للاعبي المنتخب المصري عقب إخفاق الوصول لمونديال قطر 2022 حيث ألمح البعض بأن نجم ليفربول قد يتجه للاعتزال الدولي.

ورد أبو جبل حول تواجده كبديل في مباراتي السنغال بعد أن كان أساسيًا في بطولة أمم أفريقيا :"لم أفكر في إنني أكون بديلاً لمحمد الشناوي في مباراتي السنغال، كل ما يهمني فقط هو الفوز وحتى الآن أعاني من الضغوطات بعد الخسارة".

وتواجد محمد أبو جبل مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا حيث لعب أساسيًا منذ مشاركته في مباراة كوت ديفوار بدور الـ16 بعد إصابة محمد الشناوي.

وشارك أبو جبل في بطولة أمم أفريقيا والتي أقيمت بالكاميرون ضد كل من كوت ديفوار والمغرب والكاميرون وأخيرًا أمام السنغال في المباراة النهائية.

أما في مباراتي السنغال بتصفيات كأس العالم، فتواجد صاحب الـ33 عامًا على مقاعد البدلاء، حيث استطاع منتخب "أسود التيرانجا" الصعود لمونديال قطر بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح.