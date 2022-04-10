رسميًا.. الزمالك يُعلن توقيع عقود البث الفضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، توقيع عقود البث الفضائي مع الشركة المتحدة للتسويق الرياضي والخدمات الإعلامية ليصبح أول مؤسسة تقوم بإنهاء الاتفاق مع الشركة.

وقال منصور، إنه تم التوقيع بشكل نهائي على عقود البث الفضائي للنادي مع الشركة المتحدة للتسويق الرياضي والخدمات الإعلامية حيث وقع السيد سيف الوزيري على العقود ممثلاً عن الشركة المتحدة التي يترأس مجلس إدارتها السيد حسن عبد الله.

وأشار إلى أن الزمالك سيقوم بتوقيع عقود الرعاية خلال الفترة المقبلة ليكون بذلك أول مؤسسة تقوم بتجديد التعاقد حتى الآن.

وأكد رئيس الزمالك، أن مجلس الإدارة يسعى الى حسم كافة الملفات التي تساعد على عودة البطولات الى القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق أخر، حقق الزمالك فوزا صعبا على نظيره المقاصة، مساء السبت، بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الجولة الـ 13 للدوري.