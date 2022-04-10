أبو جبل يوضح.. هل طلب مليون دولار لتجديد عقده مع الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد أبو جبل:

نفى محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك، صحة ما تردد عن طلبه الحصول على مليون دولار من أجل تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

تصريحات أبو جبل جاءت عبر شاشة "إم بي سي مصر" في ساعة مبكرة من اليوم الأحد، قائلاً :"غير صحيح أنني طلبت مليون دولار للتجديد".

وأضاف :"عند عودتي للزمالك وقعت على بياض وعندما علمت قيمة العقد بعد ذلك قالوا لي إنني اتفقت على هذه القيمة".

وتابع :"ما طلبته فقط هو التقدير، لأن جمهور الزمالك وصفني بالصفقة الفاشلة بعد عودتي من سموحة وقالوا إنني سأكون الحارس الثالث في الفريق".

وعن مستقبله مع الزمالك وتجديد عقده، أوضح:"أنا ملتزم بعقدي مع الزمالك ومنتظر كلمة النادي، الزمالك بيتي وأتمنى الاستمرار مع النادي في الموسم المقبل".

وواصل :"عند عودتي للزمالك مرة أخرى تلقيت عدة عروض من بينهم عروض احتراف إلا أنني فضلت العودة للزمالك".

وانتقل أبو جبل للحديث عن موقفه من الرحيل للأهلي، ليرد :"تجمعني علاقة طيبة بأمير توفيق (مدير التعاقدات بالأهلي)، لكن لم يحدث أي تواصل معه، وإذا حدث أي تفاوض من جانب الأهلي لا أعتقد أنني سأنتقل إلى صفوفه، لا زلت أنتظر كلمة الزمالك وأنا موجود في الزمالك"

وأنهى أبو جبل تصريحاته عن عرض النصر السعودي، قائلاً :"ما يتردد أنني حصلت على مقابل مادي أو وقعت غير صحيح مجرد اجتهادات".

ومن المقرر أن ينتهي عقد أبو جبل صاحب الـ33 عامًا مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي، حيث كان مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء أعلن فتح باب التفاوض مع اللاعب لتجديد عقده قبل أن يعلن إيقاف المفاوضات بعد الخسارة من فريق الوداد البيضاوي المغربي بدوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن أبو جبل عاد إلى فريق الزمالك صيف 2019 قادمًا من سموحة بعد تجربة في صفوف الفريق السكندري استمرت ثلاث سنوات.