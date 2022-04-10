مدرب المصري يكشف سر الفوز على الأهلي في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

تحدث التونسي معين الشعباني مدرب النادي المصري البورسعيدي عن الفوز الذي حققه فريقه على الأهلي بنتيجة 1-0 بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأقيمت مباراة الأهلي مع المصري البورسعيدي على ملعب "برج العرب" في الجولة الـ13 من الدوري الممتاز للموسم الجاري.

وقال الشعباني في تصريحات له بعد المباراة: "لعبنا أمام نادٍ كبير وله تاريخ عريق، اللاعبون يستحقون الفوز بسبب التحضير الجديد للمباراة وسعيد للغاية لهم وللجماهير أيضا".

وأضاف:"ضغط المباريات لم يساعدنا على تقديم مباريات جيدة، اليوم كانت فرصة جيدة في العودة للنتائج الإيجابية".

وأكمل: "حققنا ثلاث نقاط غالية ولا يزال المشوار طويلاً في الدوري، وكان هدفنا تحسين وضعية الفريق في جدول الترتيب".

وعن سر الفوز والتألق أمام الأهلي، قال مدرب المصري: "في الحقيقة هناك أمور كثيرة، نجحنا في التحضير للمباراة وكيفية قطع الكرات والضغط على الأهلي وعدم فقدان الكرة بسهولة".

وتابع: "حافظنا على تركيزنا طوال المباراة واللاعبين نفذوا التعليمات على أكمل وجه".

واستكمل معين الشعباني حديثه: "تقابلت مع مدربين كُثر، موسيماني مدرب كبير وحقق 3 بطولات أفريقية ولكن التفوق كان لصالحنا اليوم".

واختتم تصريحاته: "علاقتي مع اللاعبين مبنية على الحب والعمل، المشوار لا يزال طويلاً، والفوز على الأهلي سيضعنا أمام مسؤولية كبيرة في مواصلة النتائج الجيدة".

وتوقف رصيد الأهلي عند النقطة 31 في صدارة الدوري المصري وله مباراة مؤجلة ويتساوى مع الزمالك، بينما وصل المصري البورسعيدي للمركز السادس برصيد 19 نقطة.