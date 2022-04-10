موسيماني بعد أول خسارة للأهلي: نوعية مثل هذه المباريات مختلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أن الفريق خاض اليوم ثالث مباراة على التوالي في سبعة أيام، حيث لعب أمام الهلال ثم الاتحاد السكندري واليوم أمام المصري في بطولة الدوري الممتاز.

وتلقى الأهلي أول هزيمة في الدوري هذا الموسم بعد خسارته أمام المصري بهدف نظيف على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ13 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "مباراة المصري اليوم مختلفة والفريق قاتل في الشوط الثاني، لو أي مباراة أخرى كنا سنقاتل".

وأضاف: "إذا كنتم تفهمون كرة القدم جيدا ستعرفون أن مباراة اليوم أمام المصري كانت مختلفة، نوعية مثل هذه المباريات تكون مختلفة".

وتابع: "أحمد عبد القادر كان لديه إصابة، ولذلك لم يتم الدفع به من بداية المباراة".

وأتم المدير الفني للأهلي قائلا: "الطريقة الوحيدة للعودة هي تحقيق الفوز في المباراة المقبلة، ولحسن الحظ أن المباراة الأولى (أمام الرجاء) ستقام في إستاد القاهرة، وسنلعب بأسلوب الأهلي".

يُذكر أن الأهلي سيسعى لتحقيق الفوز في مباراة الذهاب أمام الرجاء المغربي أحد يومي الجمعة أو السبت بربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، قبل السفر إلى المغرب لخوض لقاء الإياب.