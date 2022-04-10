فيريرا يعلق على خسارة الأهلي.. ويتحدث عن بديل بنشرقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، أن الخسارة التي تعرض لها الأهلي أمام المصري، منحت فريقه دافع في المنافسة على لقب الدوري، لافتا أن سيحاول البحث عن بديل لأشرف بنشرقي بعد تعرضه للطرد أمام المقاصة.

وفاز الزمالك بصعوبة على نظيره مصر المقاصة، مساء اليوم السبت، بنتجة 1-0، ضمن منافسات الجولة الـ 13 للدوري.

الزمالك خاض مباراتين مختلفتين في الشوط الأول كنا نلعب ١١ لاعب ضد ١١، أما الشوط التاني كان مختلف بعد طرد أشرف بنشرقي.

وأضاف:" كنا أقوياء ذهنيًا مع فريق يلعب كرة صعبة، في الكرات العالية عانينا اليوم كما عانينا في المباراة السابقة، لكن المهم هو تحقيق الفوز، وبالتأكيد اللعب منقوص العدد يكون أمر صعب على أي فريق".

وتابع:" زيزو يلعب ركلات الجزاء بشكل جيد حتى لو اخفق لكنه مميز في هذا الأمر، ولو كان هناك ركلات اخرى سيكون أيضا الخيار منحها لزيزو.

وأوضح، أنه لا يعلم لماذا يلعب 3 مباريات متتالية وبعد ذلك تكون هناك فترة توقف طويلة، لافتا أنه في النهاية مُجبر على ذلك.

وأكمل:" لعبنا أمام منافس يملك ميزة الراحة منذ فترة، وسنحاول عمل استشفاء خلال الفترة المقبلة لمنح اللاعبين الراحة اللازمة".

واستطرد:" كل شخص لديه لاعب مفضل سواء مشجع أو أي شخص عادي ولكن بالنسبة لدي كمدرب لا يوجد لدي لاعب مفضل عن أخر فالجميع أمامي سواسية".

وأكد، أن الزمالك سيفقد بنشرقي في المبارة القادمة بعد طرده أمام المقاصة، لكن سيعمل على توفير البديل، مشيرًا إلى أنه يحاول تكوين فريق قوي في ظل امتلاكه لاعبين جاهزين دائما.

وأشار إلى أنه لايزال هناك العديد من المباريات في مشوار الدوري، مؤكدا أن خسارة الأهلي ستمنح فريقه دافع في المنافسة على اللقب، رغم أنها لم تضعه في المركز الأول.

وأتم مدرب الزمالك:" سندرس أفضل طريقة وأفضل شكل خططي من أجل تحقيق الفوز في المباراة المقبلة".