بيراميدز يستعيد توازنه أمام غزل المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق بيراميدز فوزا صعبا على فريق غزل المحلة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت السبت على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الأسبوع الـ13 للدوري المصري الممتاز.

بيراميدز استعاد توازنه بعد الخسارة أمام الأهلي والزمالك في آخر جولتين، ليرفع فريق المدرب إيهاب جلال رصيده إلى 29 نقطة، مبتعدا بفارق نقطتين عن قطبي الكرة المصرية.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد غزل المحلة عند 13 نقطة ليبقى في المركز الـ14 بجدول الترتيب.

ملخص المباراة:

افتتح غزل المحلة التسجيل عن طريق محمد بازوكا بضربة رأسية في شباك مهدي سليمان بعد مرور نصف ساعة، ولكن الحكم قام بإلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود لمسة يد على اللاعب.

وأجرى إيهاب جلال مدرب بيراميدز تغييرين مبكرين في صفوف فريقه في الدقيقة الـ36، بإقحام كل من محمد حمدي وإبراهيم عادل بدلا من إريك تراوري وحسين السيد.

وتمكن بيراميدز من افتتاح التسجيل عن طريق إبراهيم عادل بضربة رأسية سكنت شباك الحارس عمرو شعبان في الدقيقة الـ81 من عمر اللقاء.

تشكيل بيراميدز: مهدي سليمان، أحمد توفيق، علي جبر، أسامة جلال، حسين السيد، هشام محمد، محمد صادق، إسلام عيسى، إريك تراوري، عبدالله السعيد، فاجري لاكاي.

تشكيل غزل المحلة: عمرو شعبان، هاني عادل، محمد فتح الله، معاذ الحناوي، مصطفى العش، محمد السيد "بازوكا"، هشام عادل، أحمد النادري، إبراهيما كونيه، أحمد غنيم، عبده يحيى.