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أول رد فعل من رونالدو بعد أزمته مع مشجع إيفرتون

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حرص البرتغالي نجم مانشستر يونايتد على الاعتذار بعدما حطم هاتف أحد مشجعي إيفرتون بعد نهاية المباراة التي جمعت الفريقين بالدوري الإنجليزي.

وسقط مانشستر يونايتد في فخ الهزيمة أمام إيفرتون بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما بالجولة الـ32 من مسابقة الممتاز.

وأثناء خروج رونالدو من ملعب اللقاء، قام بإسقاط الهاتف من يد أحد مشجعي إيفرتون أثناء التصوير، حيث ظهر النجم البرتغالي غاضباً عقب الخسارة.

وكتب رونالدو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ليس من السهل أبداً التعامل مع العواطف في اللحظات الصعبة مثل تلك التي نواجهها".

وأضاف: "ومع ذلك علينا دائما أن نكون محترمين وصبورين ونضرب المثل لكل الشباب الذين يحبون اللعبة الجميلة".

وتابع: "أود أن أعتذر على تصرفي وأريد دعوة هذا المشجع لحضور مباراة في أولد ترافورد كدلالة على الروح ".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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