6-1.. باريس سان جيرمان يكتسح كليرمون بالدوري الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق باريس سان جيرمان فوز كاسح على حساب كليرمون بنتيجة 6-1 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين خلال الجولة الـ31 من عمر الدوري الفرنسي.

وشهدت المباراة تألق الثلاثي الهجومي للفريق الباريسي ميسي ونيمار ومبابي.

وسجل نيمار ثلاث أهداف دفعة واحدة في الدقائق السادسة و71 من ضربة جزاء و83.

بينما سجل مبابي ثلاثيته أخرى في الدقائق 19 و74 و80 ، وجاء الهدف الوحيد لكليرمون فوت في الدقيقة 42 وسجله جوديل دوسو.

وشهدت المباراة أيضا تألق الدولي الأرجنتيني ليو ميسي حيث قام بتمرير ثلاث كرات حاسمة تم تسجيل أهداف من خلالها.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 71 نقطة في الصدارة بفارق 15 نقطة أمام رين ومارسيليا بينما تجمد رصيد كليرمون فوت عند 28 نقطة في المركز السابع عشر.