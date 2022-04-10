ريال مدريد يواصل مسيرة الانتصارات ويهزم خيتافي

المنامة - ياسر ابراهيم - واصل فريق ريال مدريد نسقه التصاعدي وحقق الفوز الثالث على التوالي بتغلبه على ضيفه خيتافي بهدفين دون رد في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني.



أقيمت المباراة مساء السبت على ملعب سانتياغو برنابيو معقل الفريق الملكي وتمكن لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو من تسجيل هدف التقدم للريال في الدقيقة 38 من ضربة رأس رائعة إثر تمريرة حاسمة من مواطنه فينيسيوس جونيور.



وفي الدقيقة 68 استطاع لوكاس فاسكيز تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد مستغلاً تمريرةً حاسمةً رائعة من البرازيلي رودريغو.



ورفع ريال مدريد رصيده بذلك إلى 72 نقطة بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه إشبيلية فيما تجمد رصيد خيتافي عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر.



وكان ريال وضع خلفه هزيمته المذلة على أرضه أمام برشلونة برباعية نظيفة قبل مرحلتين من خلال فوزين خارج الديار، على سلتا فيغو 2-1 بفضل ثنائية أيضًا لبنزيمة، ثم على تشيلسي ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (3-1).



وعلى غير عادة، أجرى المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي بعض التغييرات على التشكيلة الأساسية وأراح نجمَي الوسط الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس وزج الفرنسي اليافع إدواردو كامافينغا والبرازيلي رودريغو.



(بي إن سبورت)