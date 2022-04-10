الامارات | المصري يذيق الأهلي خسارته الأولى في الدوري المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يذيق الأهلي خسارته الأولى في الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مني #الأهلي بخسارته الأولى في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بعد الهزيمة 1-صفر أمام #المصري_البورسعيدي اليوم السبت.

واستغل #الزمالك حامل اللقب الفرصة وتساوى في رصيد النقاط مع الأهلي بانتصاره بعشرة لاعبين 1-صفر على #مصر للمقاصة.

وتجمد رصيد الأهلي عند 31 نقطة من 12 مباراة، ومتقدما بفارق الأهداف على الزمالك الذي خاض 13 مباراة، ويحتل #بيراميدز المركز الثالث برصيد 29 نقطة عقب الفوز بعشرة لاعبين 1-صفر على #غزل_المحلة.

وظهر الأهلي بشكل متواضع في استاد برج العرب، وظهر بلا أنياب هجومية بعدما أجرى المدرب بيتسو موسيماني تغييرات في مراكز لاعبي خط المقدمة محمد مجدي (قفشة) وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني.

وجاء هدف المباراة الوحيد بضربة رأس من المدافع التونسي هيثم العيوني بعد مرور ثماني دقائق من البداية، وكان يمكن للأهلي أن يخسر بفارق أكبر لولا أن الحارس محمد الشناوي تصدى لأكثر من محاولة.

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