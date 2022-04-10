الدوري الممتاز.. المصري يلحق بالأهلي الهزيمة الأولى هذا الموسم.. والزمالك يتغلب على المقاصة

الشارقة - اميمة ياسر -

انتهت أحداث مباراتيّ الأهلي والمصري البورسعيدي، والزمالك ومصر المقاصة، واللتين أقيمتا مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي والمصري

وانتهت مواجهة الأهلي والمصري، التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بفوز الفريق البورسعيدي على الأهلي بهدف نظيف، ليلحق به الهزيمة الأولى له هذا الموسم.

أحرز المصري البورسعيدي هدف المباراة الوحيد في شباك الأهلي في الدقيقة الثامنة عن طريق لاعبه هيثم العيوني بعد عرضية من الياس الجلاصي.

ودخل الأهلي مباراة اليوم متصدراً جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، فيما يتواجد المصري في المركز الثامن، برصيد 16 نقطة.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: بيرسي تاو ولويس ميكيسوني ومحمد شريف.

فيما دخل المصري المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: كريم العراقي، فريد شوقي، ياسر حمد وأحمد شديد قناوي.

خط الوسط: حسن علي، هيثم العيوني، محمد عبد الفتاح جريندو وعمرو موسى.

خط الهجوم: الياس جلاصي وعمرو مرعي.

الزمالك ومصر المقاصة

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت، انتهت مواجهة الزمالك ومصر المقاصة بفوز الأبيض بهدف نظيف، في المبارة التي أقيمت على ستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري المصري.

أحرز هدف المباراة الوحيد للزمالك اللاعب إمام عاشور في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول، بتسديدة مباغتة تمر بين أيادي محمد مجدي وتسكن الشباك

ودخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري بـ28 نقطة، بينما يتواجد مصر المقاصة في المركز السابع عشر ولديه 9 نقاط.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: عمر السعيد.

فيما بدأ مصر المقاصة المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع: علي فتحي، أحمد صبيحة، أحمد منعم وهشام حافظ.

خط الوسط: محمد محسن ليلة، سيرجي إريك وسعيد الونش.

خط الهجوم: كريم حلاوة، محمود فهمي وخالد صلاح.