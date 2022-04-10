شكرا لقرائتكم خبر عن كما انفرد ”الخليج 365”.. رئيس الزمالك يعلن استقالة مصطفى هدهود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، استقالة اللواء مصطفى هدهود، نائب رئيس النادي اليوم، على خلفية أحداث مباراة الزمالك وسبورتنج في كأس اليد والتي أقيمت أمس، ونشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك والصفحة الرسمية للمستشار مرتضى منصور علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو أعلن خلاله رئيس النادي استقالة نائبه.



استقالة مصطفي هدهود

وكان الخليج 365 قد انفرد بخبر استقالة مصطفي هدهود من منصبه اليوم خلال الجلسة الطارئة التى عقدها مجلس الإدارة اليوم.

وكان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، قد دعا المجلس لعقد جلسة طارئة اليوم الساعة 4 عصراً لاتخاذ قرار عاجل بشأن ما بدر من الدكتور مصطفى هدهود، نائب رئيس النادى، أثناء مراسم توزيع الميداليات عقب انتهاء مباراة الزمالك وفريق سبورتنج في نهائي بطولة كأس مصر فى كرة اليد.