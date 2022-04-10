شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم السبت 9-4-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الأهلى تربعه على صدارة الدورى المصرى برصيد 31 نقطة رغم خسارته من المصري البورسعيدى بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 13 يليه الزمالك في المركز الثانى بذات الرصيد من النقاط ولكن لعب عدد مباريات أكثر من المارد الأحمر وذلك بعد فوز الفريق الأبيض على المقاصة بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة 13.

وجاء بيراميدز في المركز الثالث بترتيب جدول الدورى المصري برصيد 29 نقطة بعد الفوز على غزل المحلة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 13 بينما احتل سموحة المركز الرابع برصيد 23 نقطة.

وجاء ترتيب الدورى كالتالى..



جدول ترتيب الدورى

الأهلى 0 - 1 المصرى

خسر الأهلي بهدف نظيف من المصري خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ13 لبطولة الدوري الممتاز.

سجل هيثم لعياني هدف المصري في الدقيقة التاسعة، وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد المصري إلى 13 نقطة جمعها من 13 مباراة ويصعد للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد الأهلي عند 31 نقطة ويبقي على قمة الدوري.

الزمالك 1 - 0 المقاصة

واصل فريق الزمالك سلسلة نتائجه الرائعة محليا مع فيريرا بالفوز للمباراة الثانية على التوالى على مصرالمقاصة بهدف مقابل للاشئ فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الكلية الحربية ضمن فاعليات الجولة ال13 للدورى .

أحرز هدف المباراة إمام عاشور من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء فشل محمد مجدى حارس مرمى المقاصة فى التعامل معها فى الدقيقة 43 من عمر اللقاء ليرتفع رصيده إلى 31 نقطة فى المركز الثانى بجدول الدورى بفارق الأهداف عن الأهلى المتصدر .

بيراميدز 1 - 0 غزل المحلة

فاز بيراميدز على غزل المحلة بهدف نظيف فى المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري العام.