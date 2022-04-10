شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يرفع الحمل البدني في مران اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة حمد إبراهيم، على رفع الحمل البدني على لاعبيه خلال المران الذي أقيم مساء السبت على الملعب الرئيسي لاستاد الإسماعيلية، في إطار استعداداته لمباريات الدوري العام.

يأتي ذلك بعد تأجيل مباراة الفريق ضد المصري البورسعيدي التي كان مقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بسبب ارتباط المنافس بمواجهتي نهضة البركان المغربي في ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وعقد ” حمد إبراهيم ” وجهازه المعاون، اجتماعًا مع لاعبيه قبل بداية المران لعرض عليهم برنامج الفريق الحالي بعد تأجيل مواجهة النادي البورسعيدي، قبل أن يؤدي أعضاء الفريق تدريبات بدنية شاقة ثم بعض الجمل الفنية والتكتيكية ليختتم التدريب بتقسيمة.

وكان الدراويش قد اتفق على خوض مباراتين وديتين ضد منتخب السويس وتليفونات بني سويف يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين على التوالي، وذلك على ملعب أحد فنادق محافظة الإسماعيلية.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي سيخوض أول مباراة عقب استئناف المسابقة المحلية ضد إيسترن كومباني يوم 18 أبريل الجاري على ملعب بتروسبورت بالقاهرة.