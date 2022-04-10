شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الزمالك والمقاصة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الزمالك على مصرنظيره المقاصة بهدف مقابل للاشيء فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الكلية الحربية ضمن فاعليات الجولة الـ13 للدورى.

أحرز هدف المباراة إمام عاشور من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء فشل محمد مجدى حارس مرمى المقاصة فى التعامل معها فى الدقيقة 43 من عمر اللقاء ليرتفع رصيده إلى 31 نقطة فى المركز الثانى بجدول الدورى بفارق الأهداف عن الأهلى المتصدر .

وضم تشكيل الزمالك كل من:حراسة المرمى: محمد أبوجبل،خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي،خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو"،خط الهجوم: عمر السعيد.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد عواد وحازم إمام و حسام عبد المجيد وإسلام جابر ومحمد أشرف "روقا" وأيمن حفني ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" و رزاق سيسيه.

بينما بدأ المقاصة المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد مجدي،خط الدفاع: علي فتحي، أحمد صبيحة، أحمد منعم وهشام حافظ،خط الوسط: محمد محسن ليلة، سيرجي إريك وسعيد الونش،خط الهجوم: كريم حلاوة، محمود فهمي وخالد صلاح.