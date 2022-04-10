شكرا لقرائتكم خبر عن ابنا حسين الشحات وزوجته يزينون "شنكار" اللاعب بمقاعد مباراة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت كاميرا ”الخليج 365” صور شنكار حسين الشحات لاعب الأهلي خلال تواجدها على مقاعد بدلاء الفريق الأحمر خلال مباراته ضد المصري ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر الدوري، والتي انتهت بخسارة الفريق الأحمر بهدف نظيف ، ليتلقى الأهلي أول هزيمة في الدوري هذا الموسم.

ووضع الشحات ثور زوجته وابنيه آسر وأحمد على الشنكار الخاص به والذي اتدراه خلال مشاركته كبديل في مباراة المصري.

وخسر الأهلي بهدف نظيف من المصري خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ13 لبطولة الدوري الممتاز.

سجل هيثم لعياني هدف المصري في الدقيقة التاسعة، وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد المصري إلى 13 نقطة جمعها من 13 مباراة ويصعد للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد الأهلي عند 31 نقطة ويبقي على قمة الدوري.

وقدم الأهلي أسوأ مباراة له هذا الموسم، وتعرض لأول خسارة في بطولة الدوري، وتسببت "تخاريف" موسيماني، المدير الفني للأهلي، في خسارة الأحمر في المقام الأول؛ بسبب التشكيل الخطأ الذي بدأ به المباراة وعدم الاعتماد على أكثر من لاعب مُميّز أمثال أحمد عبد القادر وياسر إبراهيم، وإصراره على الدفع ببعض اللاعبين غير الموفقين للغاية الفترة الماضية، أبرزهم بيرسي تاو وأيمن أشرف.

كما ظهر أكثر من لاعب في الاهلي بمستوى سيئ للغاية، في مقدمتهم أفشة ومعلول ومحمد شريف وميكيسوني والسولية.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة، كلا من: محمد الشناوي، أيمن أشرف، محمد عبد المنعم، عمرو السولية، آليو ديانج، على معلول، كريم فؤاد، لويس ميكيسوني، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو ومحمد شريف.

فيما ضم تشكيل المصري كلا من: أحمد مسعود وكريم العراقي وياسر حامد وهيثم لعيوني وأحمد شديد قناوي وفريد شوقي وعمرو موسى وإلياس الجلاصي ومحمد جريندو وحسن علي وعمرو مرعي.



شنكار حسين الشحات (1)



شنكار حسين الشحات (2)



شنكار حسين الشحات (3)