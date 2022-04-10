شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم مصر المقاصة بهدف إمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الزمالك سلسلة نتائجه الرائعة محليا مع فيريرا بالفوز للمباراة الثانية على التوالى على مصرالمقاصة بهدف مقابل للاشئ فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الكلية الحربية ضمن فاعليات الجولة ال13 للدورى .

أحرز هدف المباراة إمام عاشور من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء فشل محمد مجدى حارس مرمى المقاصة فى التعامل معها فى الدقيقة 43 من عمر اللقاء ليرتفع رصيده إلى 31 نقطة فى المركز الثانى بجدول الدورى بفارق الأهداف عن الأهلى المتصدر .

الشوط الأول

بدأ الزمالك المباراة بهجوم ضاغط بطول الملعب بغية إحراز هدف التقدم وبالفعل وفى الدقيقة 7 احتسب محمد الصباحى حكم اللقاء ضربة جزاء للفريق الأبيض تصدى لها أحمد سيد زيزو ووضعها في محمد مجدى حارس المقاصة .

عقب ضياع ضربة الجزاء حاول لاعبو الزمالك محاولة احراز هدف التقدم بالضغط بكل قوة، قابله دفاع مستميت من لاعبى المقاصة الذين فشلوا في صناعة أي هجمة على مرمى محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك .

وفى الربع ساعة الثانية من اللقاء استمر الضغط الزملكاوى على مرمى المقاصة دون جدوي ، حاول أحمد سيد زيزو بناء بعض الهجمات على مرمى المنافس، وفى الدقيقة 19 يرسل كرة عرضية تمر من أمام محمود علاء، وفى الدقيقة الـ25 يتم إيقاف المباراة بسبب سقوط احمد منعم بعد اشتراكه في كرة مع عمر السعيد مهاجم الزمالك.

حاول لاعبو مصر المقاصة امتصاص حماس لاعبى الزمالك وبناء بعض الهجمات للخروج بالشوط الأول متعادلين، وبالفعل سنحت بعض الفرص لكريم حلاوة لاعب الفريق الفيومى والذى سدد الكرة في الدقيقة 35 تصدى لها محمد عبد الغنى مدافع الزمالك.

نشط بعدها لاعبو الزمالك وقاموا بشن بعض الهجمات عن طريق تمريرات إمام عاشور واحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى، وفى الدقيقة 43 يطلق إمام عاشور تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء يفشل حارس المقاصة في التصدي لها معلنة عن الهدف الأول للفريق الأبيض يطلق بعدها بثلاث دقائق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتفوق الفريق الأبيض بهدف مقابل للاشئ .

الشوط الثانى

بدأ الشوط الثانى بطرد المغربى أشرف بن شرقى صانع ألعاب الزمالك في الدقيقة 48 بعد تدخل متهور مع هشام شعبان لاعب المقاصة .

ينظم لاعبو المقاصة صفوفهم ويحاولون بناء بعض الهجمات لاستغلال نقص العدد، وأجرى تامر مصطفى، المدير الفنى للفريق الفيومى، تغييرين؛ بنزول أتولا جوزيف ورشيد أحمد، بدلا من سعيد الونش وهشام حافظ؛ لزيادة الفاعلية الهجومية، قابله دفاع محكم من لاعبى الزمالك.

يجرى الزمالك تغييره الأول بنزول إسلام جابر بدلا من يوسف أوباما في الدقيقة 62 ، وفى الدقيقة 64 يرسل كريم حلاوة تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء وسيطر عليها رشيد أحمد أمام المرمى ولكن مررها بدلا من تسديد الكرة ليسيطر عليها دفاع الزمالك.

يجرى المقاصة تغييره الثالث في الدقيقة 67 بنزول إسلام زيادة بدلا من إريك سيرجى ، وفى الدقيقة 71 تبادل لتمرير الكرة بين الثنائى أتولا جوزيف ومحمود فهمي داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة ولكن مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

يحاول لاعبو المقاصة خطف هدف التعادل بعد التغييرات الكثيرة التي اجراها تامر مصطفة دون جدى ، في الوقت الذى اجرى فيه فيريرا المدير الفني للزمالك عدة تغييرات تكتيكية من اجل الحفاظ على منطقة وسط الملعب لتأمين النتيجة والخروج بهدف الفوز حيث أشرك حازم إمام بدلا من زيزو وشيكابالا بدلا من إمام عاشور وروقا بدلا من عمر السعيد .

وينجح حازم إمام في قيادة الجانب الهجومى للزمالك وتجميد الكرة في منطقة وسط الملعب بصحبة شيكابالا بعدما نجحا في بناء بعض الهجمات والحفاظ على الكرة في منطقة الوسط حتى اطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية اللقاء بفوز الزمالك على مصر المقاصة بهدف مقابل للاشئ .