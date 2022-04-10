شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت 9 / 4 / 2022، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها فوز الزمالك على المقاصة ، وخسارة الاهلى من المصرى وتغلب بيراميدز على المحلة ، واستقالة مصطفى هدهود نائب رئيس الزمالك من منصبه.

الزمالك يهزم مصر المقاصة بهدف إمام عاشور

واصل فريق الزمالك سلسلة نتائجه الرائعة محليا مع فيريرا بالفوز للمباراة الثانية على التوالى على مصرالمقاصة بهدف مقابل للاشئ فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الكلية الحربية ضمن فاعليات الجولة الـ13 للدورى .

"تخاريف" موسيماني تُسقط الأهلي أمام المصري في الدوري

خسر الأهلي بهدف نظيف من المصري خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ13 لبطولة الدوري الممتاز.

بيراميدز بـ 10 لاعبين يهزم غزل المحلة 1/0 في الدوري

انتزع فريق بيراميدز، فوزاً ثميناً على حساب نظيره غزل المحلة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري العام، وأحرز هدف بيراميدز إبراهيم عادل في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

طبيب الأهلى يزف بشرى سعيدة للجهاز الفنى بشأن أكرم توفيق

زف الدكتور محمد وفائى، أخصائى العلاج الطبيعى بالنادى الاهلى، والذى سافر إلى قطر برفقة عمار حمدى لاعب الفريق لبدء برنامجه التأهيلى للتعافى من الرباط الصليبى هناك، بشرى سعيدة للجهاز الطبى والفنى بالقلعة الحمراء بشأن أكرم توفيق نجم الفريق.

استقالة مصطفى هدهود نائب رئيس الزمالك من منصبه

تقدم مصطفى هدهود نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك باستقالته من منصبه خلال الجلسة الطارئة التى عقدها مجلس الإدارة اليوم.

محمد مصيلحى عن طلب الاتحاد ضم رامى ربيعة من الأهلى: شائعة لم تحدث

أكد محمد مصيلحى رئيس نادى الإتحاد السكندرى أن الحديث عن الصفقات والتدعيمات الصيفية سابق لأوانه، وأن طلب عماد النحاس المدير الفنى للفريق الكروي الأول التعاقد مع رامى ربيعة لاعب الأهلي، بالإضافة إلى 4 لاعبين من قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء لم يحدث من قريب أو بعيد وكلها شائعات لضرب استقرار الفريق فى هذه المرحله الحرجة.

الإسماعيلى يطمئن على محمد عادل بعد نقله للمستشفى

حرص الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم على الاطمئنان على لاعبه محمد عادل بعد تعرضه لهبوط ونقله للمستشفى، وأكد اللاعب لجهاز الإسماعيلى تحسن حالته الصحية بعد وضعه على الملاحظة الطبية.