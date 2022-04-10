شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 9 / 4 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 9 / 4 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها تقدم مصطفى هدهود نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك باستقالته من منصبه خلال الجلسة الطارئة التى عقدها مجلس الإدارة اليوم.

الزمالك يهزم مصر المقاصة بهدف إمام عاشور

واصل فريق الزمالك سلسلة نتائجه الرائعة محليا مع فيريرا بالفوز للمباراة الثانية على التوالى على مصرالمقاصة بهدف مقابل للاشئ فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الكلية الحربية ضمن فاعليات الجولة ال13 للدورى .

الزمالك يفوز على كوبرا سبورت 63/80 فى افتتاح بطولة أفريقيا لكرة السلة

فاز فريق الزمالك لكرة السلة على كوبرا سبورت بنتيجة 63/80 فى افتتاح بطولة أفريقيا لكرة السلة التصفيات الأفريقية bal التى تقام بمصر فى الفترة من 9 إلى 19 أبريل الجارى بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

مجلس إدارة الزمالك يعلن موقف هدهود بشكل رسمى عقب مباريات اليوم

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، الإعلان رسميًا عن مصير الاستقالة التي تقدم بها مصطفى هدهود نائب رئيس النادي، عقب المباريات الثلاثة التى تخوضها الفرق الرياضية في النادي اليوم.

استقالة مصطفى هدهود نائب رئيس الزمالك من منصبه

تقدم مصطفى هدهود نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك باستقالته من منصبه خلال الجلسة الطارئة التى عقدها مجلس الإدارة اليوم.

عاد أحمد سيد زيزو، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لقائمة مواجهة مصر المقاصة فى المباراة التى تجمعهما فى التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، ضمن مباريات الجولة الـ13 بالدورى.