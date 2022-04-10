شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز بـ 10 لاعبين يهزم غزل المحلة 1/0 في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتزع فريق بيراميدز، فوزاً ثميناً على حساب نظيره غزل المحلة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري العام، وأحرز هدف بيراميدز إبراهيم عادل في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 29 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد غزل المحلة عند النقطة 13 في المركز الـ 14 بجدول مسابقة الدوري

وبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: المهدي سليمان في حراسة المرمى، خط الظهر: أحمد توفيق، أسامة جلال، علي جبر، حسين السيد، خط الوسط: هشام محمد، محمد صادق، إسلام عيسى، إيرك تراوري، عبد الله السعيد، الهجوم: فخري لاكاي.

فيما بدأ غزل المحلة المباراة بتشكيل مكون من: عمرو شعبان في حراسة المرمى، هشام عادل، محمد فتح الله، معاذ الحناوي، هاني عادل، إبراهيما كونيه، محمد بازوكا، مصطفى العش، أحمد غنيم، عبده يحيى، أحمد النادري.

الشوط الأول:

بدأ اللقاء بحذر شديد بين الفريقين، واعتمد بيراميدز على بعض التمريرات القصيرة المتتالية لاستدراج غزل المحلة، وفي الدقيقة الخامسة، حصل إسلام عيسى لاعب بيراميدز على البطاقة الصفراء، بعد تدخل على أٌقدام هاني عادل لاعب غزل المحلة.

وفي الدقيقة الثامنة، حصل أسامة جلال مدافع بيراميدز على بطاقة صفراء بعد إعاقته لإبراهيما كونيه مهاجم غزل المحلة، بعد تقدمه بهجمة مرتدة.

تألق المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز، في الدقيقة 22، ليتصدى لرأسية مميزة من عبده يحيى لاعب المحلة على القائم القريب، أبعدها المهدي سليمان لتخرج إلى ركنية.

في الدقيقة 30 أحرز محمد بازوكا لاعب غزل المحلة، هدفاً لفريقه بشباك بيراميدز، بعد كرة عرضية من هاني عادل قابلها بازوكا برأسية سكنت شباك المهدي سليمان، إلا أن حكم اللقاء ألغى الهدف في الدقيقة 32 بعد العودة إلى تقنية الفار والتي كشفت وجود لمسة يد على بازوكا خلال تسجيل الهدف.

في الدقيقة 36 دفع إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز بتبديلين دفعة واحدة، بنزول محمد حمدي وإبراهيم عادل، على حساب حسين السيد وإريك تراوري لتنشيط الجانب الهجومي.

واحتسب حكم اللقاء 3 دقائق وقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرة النهاية في الدقيقة 51 معلناً نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الشوط الثاني:

بدأ بيرميدز الشوط الثاني بتغيير ثالث بنزول إبراهيم توريه بدلاً من هشام محمد، لدعم وسط ملعب الفريق، وذلك في الدقيقة 46.

في الدقيقة 54 أسفر الضغط المستمر من لاعبي بيراميدز، عن ركلة جزاء لصالح إسلام عيسى لاعب الفريق، بعد تعرضه للإعاقة من مصطفى العش لاعب غزل المحلة في منطقة الجزاء.

أهدر عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، ركلة الجزاء التي تم احتسابها لصالح فريقه في الدقيقة 56، بعدما نجح عمرو شعبان حارس مرمى غزل المحلة في التصدي لها لتستمر النتيجة تعادل سلبي بين الفريقين.

في الدقيقة 70 دفع إيهاب جلال بتغيير أخر لتدعيم الجانب الهجومي لبيراميدز، بنزول محمود وادي بدلاً من محمد صادق.

تلقى أسامة جلال مدافع بيراميدز البطاقة الصفراء الثانية ليتعرض للطرد، بعد تدخل قوي مع عبدة يحيي لاعب غزل المحلة في الدقيقة 76.

في الدقيقة 78 دفع إيهاب جلال بالتغيير الخامس لبيراميدز بنزول أحمد أيمن منصور بدلاً من إسلام عيسى، ليعوض طرد أسامة جلال.

أحرز إبراهيم لاعب بيراميدز، الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 81، وذلك بعد ركلة ركنية نفذها عبد الله السعيد إلى داخل منطقة الجزاء قابلها إبراهيم عادل برأسية سكنت يمين المرمى.

واحتسب حكم اللقاء 3 دقائق وقت بدل من ضائع قبل أن يطلق صافرة النهاية معلناً فوز بيراميدز بهدف نظيف.