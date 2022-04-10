شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 9 / 4 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 9 / 4 / 2022، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها: طبيب الأهلى يزف بشرى سعيدة للجهاز الفنى بشأن أكرم توفيق، واستقالة مصطفى هدهود نائب رئيس الزمالك من منصبه.

طبيب الأهلى يزف بشرى سعيدة للجهاز الفنى بشأن أكرم توفيق

زف الدكتور محمد وفائى، أخصائى العلاج الطبيعى بالنادى الاهلى، والذى سافر إلى قطر برفقة عمار حمدى لاعب الفريق لبدء برنامجه التأهيلى للتعافى من الرباط الصليبى هناك، بشرى سعيدة للجهاز الطبى والفنى بالقلعة الحمراء بشأن أكرم توفيق نجم الفريق.

استقالة مصطفى هدهود نائب رئيس الزمالك من منصبه

تقدم مصطفى هدهود نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك باستقالته من منصبه خلال الجلسة الطارئة التى عقدها مجلس الإدارة اليوم.

محمد مصيلحى عن طلب الاتحاد ضم رامى ربيعة من الأهلى: شائعة لم تحدث

أكد محمد مصيلحى رئيس نادى الإتحاد السكندرى أن الحديث عن الصفقات والتدعيمات الصيفية سابق لأوانه، وأن طلب عماد النحاس المدير الفنى للفريق الكروي الأول التعاقد مع رامى ربيعة لاعب الأهلي، بالإضافة إلى 4 لاعبين من قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء لم يحدث من قريب أو بعيد وكلها شائعات لضرب استقرار الفريق فى هذه المرحله الحرجة.

نكشف سبب عودة زيزو لقائمة الزمالك فى مواجهة مصر المقاصة

عاد أحمد سيد زيزو، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لقائمة مواجهة مصر المقاصة فى المباراة التى تجمعهما فى التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، ضمن مباريات الجولة الـ13 بالدورى.

الإسماعيلى يطمئن على محمد عادل بعد نقله للمستشفى

حرص الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم على الاطمئنان على لاعبه محمد عادل بعد تعرضه لهبوط ونقله للمستشفى، وأكد اللاعب لجهاز الإسماعيلى تحسن حالته الصحية بعد وضعه على الملاحظة الطبية.

12 يوما تحسم مصير بدر بانون مع الأهلى بسبب مضاعفات فيروس كورونا

قرر الجهاز الطبى للنادى الأهلى، بقيادة أحمد أبو عبلة، خضوع النجم المغربى بدر بانون مدافع الفريق لفحوصات طبية جديدة لحسم القرار النهائى بشأن عودته للملاعب، وذلك فى غضون الـ 12 يوماً القادمة، وهى نهاية المدة التى أعلن المارد الأحمر غياب اللاعب فيها، حيث أعلن الأهلى فى 7 مارس الماضى غياب بدر بانون عن الملاعب 45 يوماً بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

مجلس إدارة الزمالك يعلن موقف هدهود بشكل رسمى عقب مباريات اليوم

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، الإعلان رسميًا عن مصير الاستقالة التي تقدم بها مصطفى هدهود نائب رئيس النادي، عقب المباريات الثلاثة التى تخوضها الفرق الرياضية في النادي اليوم.