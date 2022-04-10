شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الوطني لكرة القدم للصم يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً للأوليمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة كرة القدم للصم باللجنة المصرية البارالمبية برئاسة السيد مسعود وعضوية كلاً من سيد جمعة وياسر حسن وفؤاد عبد الحميد مدير المنتخب عن دخول منتخب مصر الأول لكرة القدم للصم معسكراً مغلقاً بأحد الفنادق بالقاهرة ، وذلك استعداداً لبطولة كرة القدم لدورة الألعاب الأوليمبية الصيفية 2022 والمقامة بالبرازيل في الفترة من 1 حتى 15 من مايو المقبل.

وإختار شوكت النجار المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم للصم قائمة المنتخب المشاركة بالبطولة، وتكونت القائمة من 22 لاعبا وهم في حراسة المرمى سعيد أنور مكاوي "مركز شباب زينهم" وصابر جمال "مركز شباب زينهم" وأحمد هشام "نادي طلائع المستقبل" ، وفي خط الدفاع طارق علي الجزار "نادي الوليدية" ومحمد عبده هلال "مركز شباب ناصر الزقازيق" والسيد شوقي "مركز شباب السنبلاوين" وعبد السلام إبراهيم "مركز شباب الحي البحري" ورضا عبد الوهاب "نادي الإرادة والتحدي" ومحمد عماد صابر "مركز شباب زينهم" ومحمد عبد الحميد حامد "مركز شباب الحي البحري" وأحمد سالم "نادي الإرادة والتحدي".

وفي خط الوسط عمرو الشربيني "مركز شباب زينهم" ومحمد محمود عبد الرحيم "مركز شباب كفر مناقر" ومحمد أبو العلا "مركز شباب الحي البحري" وأحمد مسعود "نادي المجد" وماهر عبد المطلب "مركز شباب زينهم" وإبراهيم سلامة "نادي طلائع المستقبل" وإسماعيل محمد "نادي المجد" ، وفي خط الهجوم حسام ماهر البنا "نادي الإرادة والتحدي" وحمادة فاروق "مركز شباب السنبلاوين" وأحمد عماد صابر "مركز شباب زينهم" ومصطفى قدري "مركز شباب ناصر أسيوط".

ويتكون الجهاز الفني للمنتخب الوطني من شوكت النجار مديراً فنياً وفؤاد عبد الحميد مديراً للكرة ونجاح العشماوي مدرباً لحراس المرمى وسيد عبد المعطي مديراً إدارياً وحمادة حسني أخصائي إصابات الملاعب وشعبان الخطيب مشرفاً على المنتخب الوطني وعضو اللجنة البارالمبية المصرية.

ونجح المنتخب المصري في الصعود الى دورة الألعاب الأوليمبية ، وذلك بعد الحصول على الميدالية البرونزية والمركز الثالث بدورة الألعاب الإفريقية للصم 2021 والتي أقيمت بكينيا.

يُذكر أن المنتخب المصري لكرة القدم للصم حاصل على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية للصم 2017 والتي أقيمت بتركيا.