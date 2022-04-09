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الامارات | ريال مدريد يقترب من لقب "الليغا" بالفوز على خيتافي

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزز ريال مدريد صدارته لترتيب لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه خيتافي 2 / صفر، اليوم ضمن منافسات المرحلة 31 من المسابقة. ورفع ريال مدريد رصيده إلى 72 نقطة، بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق إشبيلية صاحب المركز الثاني، وبفارق 15 نقطة عن غريمه التقليدي صاحب المركز الثالث، والذي لعب مباراتين أقل.

وعلى الجانب الأخر تجمد رصيد خيتافي عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر. وتقدم ريال مدريد في الدقيقة 38 عن طريق لاعبه البرازيلي كاسيميرو، قبل أن يضيف لوكاس فاسكيز الهدف الثاني في الدقيقة 68.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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