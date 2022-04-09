الامارات | العربي يستعيد وصافة دوري الهواة على حساب التعاون

شكرا لقرائتكم خبر عن العربي يستعيد وصافة دوري الهواة على حساب التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق العربي على مضيفه التعاون بهدفين مقابل لاشيء اليوم، ضمن منافسات الجولة 27 لدوري الدرجة الاولى. واستعاد العربي مركز وصيف ترتيب فرق البطولة، مستفيدا من انتظار فريق البطائح، وذلك بعد ان اصبح رصيده 59 نقطة خلف دبا الفجيرة المتصدر برصيد 65 نقطة، بينما تجمد رصيد البطائح عند 58 نقطة ثالثا.

وواصل دبا الحصن انتصاراته، وفاز على الحمرية في ملعب الأخير بثلاثة اهداف لهدفين ليصبح رصيد دبا الحصن 56 نقطة، بينما الحمرية 50. وفاز حتا على مضيفه فريق الرمس بهدفين مقابل هدف واحد ليصبح رصيد حتا 43 والرمس 17، وتختتم الجولة مساء اليوم الأحد بمباريات تجمع دبا الفجيرة مع "ستي"، والذيد مع "جلف اف سي"، والفجيرة مع الجزيرة الحمراء، ومصفوت مع مسافي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news