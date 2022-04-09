نهاية الشوط الأول.. الأهلي متأخر بهدف أمام المصري.. والزمالك يتقدم على المقاصة.. وزيزو يهدر ركلة جزاء

الشارقة - اميمة ياسر -

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهتيّ الأهلي والمصري البورسعيدي، والزمالك ومصر المقاصة، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي والمصري

وانتهى الشوط الأول من مواجهة الأهلي والمصري، المقامة حالياً على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بتقدم الفريق البورسعيدي بهدف نظيف.

وتقدم المصري البورسعيدي في النتيجة في الدقيقة الثامنة عن طريق لاعبه هيثم العيوني بعد عرضية من الياس الجلاصي.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم متصدراً جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، فيما يتواجد المصري في المركز الثامن، برصيد 16 نقطة.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: بيرسي تاو ولويس ميكيسوني ومحمد شريف.

فيما دخل المصري المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: كريم العراقي، فريد شوقي، ياسر حمد وأحمد شديد قناوي.

خط الوسط: حسن علي، هيثم العيوني، محمد عبد الفتاح جريندو وعمرو موسى.

خط الهجوم: الياس جلاصي وعمرو مرعي.

الزمالك ومصر المقاصة

وانتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة الزمالك ومصر المقاصة بتقدم الأبيض بهدف نظيف ، في المبارة المقامة حالياً على ستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري المصري.

وفي الدقيقة السابعة، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للزمالك، أهدرها أحمد سيد زيزو بعد تسديدة تصدى لها حارس المقاصة محمد مجدي.

وفي الدقيقة 43، تمكن إمام عاشور من تسجيل الهدف الأول للزمالك بتسديدة مباغتة تمر بين أيادي محمد مجدي وتسكن الشباك

ويدخل الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري بـ28 نقطة، بينما يتواجد مصر المقاصة في المركز السابع عشر ولديه 9 نقاط.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: عمر السعيد.

فيما بدأ مصر المقاصة المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع: علي فتحي، أحمد صبيحة، أحمد منعم وهشام حافظ.

خط الوسط: محمد محسن ليلة، سيرجي إريك وسعيد الونش.

خط الهجوم: كريم حلاوة، محمود فهمي وخالد صلاح.