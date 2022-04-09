تشكيل الأهلي والزمالك في مواجهة المصري والمقاصة بالدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن تشكيل الفريق الذي سيخوض به مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها في التاسعة والنصف من مساء اليوم، السبت، على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ13 لبطولة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلي، كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد عبد المنعم، أيمن أشرف، كريم فؤاد وعلي معلول

خط الوسط: عمرو السولية، آليو ديانج، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: بيرسي تاو، ميكيسوني ومحمد شريف.

ويعتلى الأهلى صدارة أندية الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل في لقاء ولم يخسر، وسجل لاعبوه 31 هدفاً وتلقت شباكه 8.

فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 13.

كما أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرتغالي جوسفالدو فيريرا، عن تشككيل فريقه الذي سيبدأ به مباراة مصر المقاصة، المقرر انطلاقها في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت على ستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة ذاتها.

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: عمر السعيد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد عواد وحازم إمام و حسام عبد المجيد وإسلام جابر ومحمد أشرف "روقا" وأيمن حفني ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" و رزاق سيسيه

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة جمعها من 12 مباراة، فيما يحتل مصر المقاصة المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 9 نقاط فقط، ويواجه شبح الهبوط للقسم الثانى مبكرا منذ بداية الدورى.