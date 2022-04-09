بعد أزمة الميدالية .. نائب رئيس الزمالك يقدم استقالته

الشارقة - اميمة ياسر - قدم اللواء مصطفى هدهود، نائب رئيس نادي الزمالك، استقالته منذ قليل على خلفية أزمة الميداليات التي تداولها رواد التواصل الاجتماعي منذ مساء أمس.

اللواء هدهود قدم استقالته طواعية لمجلس الإدارة، وقال حين تقديمها: أنا محب للزمالك، وأحب أن أخدم النادي بعيدا عن الرسميات.

وقال مصدر، إن النادي سيقرر إطلاق اسمه على إحدى حدائق النادي.

وكان انتشر فيديو عبر المنصات الاجتماعية، يظهر فيه اللواء هدهود، وهو يسلم ميداليات الذهب لفريق سبورتنج، والحصول على واحدة منهم ضمن مراسم التكريم.

ورد هدهود، على وضع ميدالية فضية ضمن جوائز نهائي كأس اليد، خلسة في جيبه دون الحصول على موافقة أحد، قائلا في تصريح خاص لمصراوي: هذا لم يحدث، حصلت على ميدالية فضية وليست ذهبية، واتكلمت مع محمد أمين، رئيس اتحاد اليد ووافق، عشان فيه زيادة في الميداليات، روحوا اسألوا محمد أمين، أنا معرفش حاجة عن المؤتمر ومحدش كلمني من نادي الزمالك.

ودعا المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، صباح اليوم، المجلس لعقد جلسة طارئة اليوم الساعة 4 عصرا لاتخاذ قرار عاجل بشأن ما بدر من الدكتور مصطفى هدهود.

وفاز سبورتنج على الزمالك 33-30 في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر التي أقيمت أمس وشهدت حضور هدهود ممثلا لنادي الزمالك للمشاركة في مراسم تسليم الميداليات.