شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. محاولات أهلاوية ضعفية للتعادل والمصري يحافظ على التقدم بهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد مرور 75 دقيقة من مباراة الأهلي والمصري المقامة حالياً باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ13 لبطولة الدوري الممتاز والنتيجة هي تقدم المصري بهدف نظيف.

جاءت بداية المباراة هجومية من جانب المصري الذي ضغط في الدقائق الأولى باحثاً عن هدف مُبكر عن طريق جريندو وحسن علي وإلياس الجلاصي.

ورد بيرسي تاو بهجمة خطرة للأهلي قادها اللاعب الجنوب أفريقي، وسدد تصويبة قوية مرت أعلى العارضة بسنتيمترات، ثم لعب محمد شريف كرة جيدة لكنها جاءت أعلى العارضة أيضا.

ومرة أخرى جاء رد المصري قويا وهاجم بضراوة وسجل هدفا في الدقيقة 9 عن طريق هيثم لعيوني، إثر تمريرة جيدة تلقاها من إلياس الجلاصي الذي رفع كرة عرضية من ناحية اليمين لعبها لعيوني برأسه وسط غياب دفاع الأهلي ومتابعة أفشة الذي كان بجوار لعيوني.

وأشهر محمود عاشور حكم المباراة بطاقة صفراء لـ حسن علي لاعب المصري للخشونة، وحاول الاهلي العودة للمباراة سريعا، لكن العشوائية حالت دون سيطرة الاهلي على زمام الأمور.

هجمات المصري كانت الأخطر على الأهلي وأشهر عاشور بطاقة صفراء لأيمن أشرف في الدقيقة 19، بعدما قام بعرقلة كريم العراقي ليمنع هجمة خطرة للفريق البورسعيدي.

التراجع الواضح لفريق الأهلي دفع المصري للاستحواذ التام على المباراة وقيادة أكثر من هجمة وسط غياب تام للفريق الأهلاوي الذي أعتمد على الهجمة المرتدة والتى افتقدت الدقة.

وتعرّض محمد شريف للإصابة إثر صدام مع أحد لاعبي المصري وتلقى شريف العلاج وواصل المشاركة في اللقاء.

ومنع محمد الشناوي هدفا مؤكدا للمصري في الدقيقة 35، بعدما قطع حسن علي الكرة من أحد لاعبي الأهلي، وانطلق بالكرة وسددها لكن الشناوي يتألق وينقذ الموقف ببراعة.

ونال ديانج بطاقة صفراء لعرقلة أحد لاعبي المصري حيث أنقطعت الكرة من ديانج فأضطر لعرقلة لاعب المصري فنال بطاقة صفراء في الدقيقة 38 ، وشهدت الدقائق الأخيرة سيطرة من المصري وسط إختفاء تام من الاهلي لينتهي هذا الشوط بتقدم منطقي للمصري على الاهلي بهدف نظيف.

الشوط الثاني

وبدأ الاهلي الشوط الثاني بالدفع بالثنائي ياسر إبراهيم وحسام حسن ، بدلاً من أيمن أشرف وأفشة..و لم يتغيّر أداء الاهلي السيئ في الدقائق الأولى من الشوط الثاني ، واستمرت السيطرة للمصري وسط "توهان" من الأهلي.

وسقط محمد شريف في منطقة جزاء المصري وطالب لاعبو الاهلي اللجوء لتقنية الفار لإحتساب ضربة جزاء للأهلي لكن بعد المشاورة "عبر السمّاعات" بين عاشور وطاقم تقنية الفار أمر حكم اللقاء بإستكمال اللعب.

وأشهر عاشور بطاقة حمراء لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي بسبب اعتراضه على قرار عدم احتساب ضربة جزاء للأهلي في كرة محمد شريف.

وتعرض حسام حسن للعرقلة في منطقة جزاء المصري وطالب لاعبي الاهلي بإحتساب ضربة جزاء لكن محمود عاشور رفض وأمر بإستكمال اللعب بعد التشاور مع طاقم تقنية الفار أيضاً.

وشارك حسين الشحات بدلاً من ميكيسوني في الدقيقة 68 ،ولم يتغير الوضع فالسيطرة للمصري وحالة "التوهان" للأهلي في ملعب برج العرب.