شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة .. الزمالك يتراجع وضغط المقاصة والنتيجة 1 / 0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال الزمالك يتقدم على مصر المقاصة بهدف دون مقابل، بعد مرور 75 دقيقة فى المباراة المقامة بينهما باستاد الكلية الحربية ضمن فعاليات الجولة الـ13 للدورى.

يجرى الزمالك تغييره الأول بنزول إسلام جابر بدلا من يوسف أوباما في الدقيقة 62 ، وفى الدقيقة 64 يرسل كريم حلاوة تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء وسيطر عليها رشيد أحمد أمام المرمى ولكن مررها بدلا من تسديد الكرة ليسيطر عليها دفاع الزمالك.

يجرى المقاصة تغييره الثالث في الدقيقة 67 بنزول إسلام زيادة بدلا من إريك سيرجى، وفى الدقيقة 71 تبادل لتمرير الكرة بين الثنائى أتولا جوزيف ومحمود فهمي داخل منطقة الجزاء، وسدد الأخير الكرة، ولكن مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

بدأ الشوط الثانى بطرد المغربى أشرف بن شرقى، صانع ألعاب الزمالك، في الدقيقة 48، بعد تدخل متهور مع هشام شعبان لاعب المقاصة.

ينظم لاعبو المقاصة صفوفهم ويحاولون بناء بعض الهجمات لاستغلال نقص العدد، وأجرى تامر مصطفى، المدير الفنى للفريق الفيومى، تغييرين؛ بنزول أتولا جوزيف ورشيد أحمد، بدلا من سعيد الونش وهشام حافظ؛ لزيادة الفاعلية الهجومية، قابله دفاع محكم من لاعبى الزمالك.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: عمر السعيد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وحازم إمام و حسام عبد المجيد وإسلام جابر ومحمد أشرف "روقا" وأيمن حفني ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" و رزاق سيسيه

الزمالك يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة جمعها من 12 مباراة، فيما يحتل مصر المقاصة المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 9 نقاط فقط، ويواجه شبح الهبوط للقسم الثانى مبكرا منذ بداية الدورى.