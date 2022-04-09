شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة .. الزمالك يتقدم على المقاصة بهدف وطرد بن شرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال الزمالك يتقدم على مصر المقاصة بهدف مقابل للاشئ بعد مرور 60 دقيقة فى المباراة المقامة بينهما باستاد الكلية الحربية ضمن فعاليات الجولة الـ13 للدورى.

بدأ الشوط الثانى بطرد المغربى أشرف بن شرقى، صانع ألعاب الزمالك، في الدقيقة 48، بعد تدخل متهور مع هشام شعبان لاعب المقاصة.

ينظم لاعبو المقاصة صفوفهم ويحاولون بناء بعض الهجمات لاستغلال نقص العدد، وأجرى تامر مصطفى، المدير الفنى للفريق الفيومى، تغييرين؛ بنزول أتولا جوزيف ورشيد أحمد، بدلا من سعيد الونش وهشام حافظ؛ لزيادة الفاعلية الهجومية، قابله دفاع محكم من لاعبى الزمالك.

الشوط الأول

بدأ الزمالك المباراة بهجوم ضاغط بطول الملعب بغية إحراز هدف التقدم وبالفعل وفى الدقيقة 7 احتسب محمد الصباحى حكم اللقاء ضربة جزاء للفريق الأبيض تصدى لها أحمد سيد زيزو ووضعها في محمد مجدى حارس المقاصة .

عقب ضياع ضربة الجزاء حاول لاعبو الزمالك محاولة احراز هدف التقدم بالضغط بكل قوة، قابله دفاع مستميت من لاعبى المقاصة الذين فشلوا في صناعة أي هجمة على مرمى محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك .

وفى الربع ساعة الثانية من اللقاء استمر الضغط الزملكاوى على مرمى المقاصة دون جدوي ، حاول أحمد سيد زيزو بناء بعض الهجمات على مرمى المنافس، وفى الدقيقة 19 يرسل كرة عرضية تمر من أمام محمود علاء، وفى الدقيقة الـ25 يتم إيقاف المباراة بسبب سقوط احمد منعم بعد اشتراكه في كرة مع عمر السعيد مهاجم الزمالك.

حاول لاعبو مصر المقاصة امتصاص حماس لاعبى الزمالك وبناء بعض الهجمات للخروج بالشوط الأول متعادلين، وبالفعل سنحت بعض الفرص لكريم حلاوة لاعب الفريق الفيومى والذى سدد الكرة في الدقيقة 35 تصدى لها محمد عبد الغنى مدافع الزمالك.

نشط بعدها لاعبو الزمالك وقاموا بشن بعض الهجمات عن طريق تمريرات إمام عاشور واحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى، وفى الدقيقة 43 يطلق إمام عاشور تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء يفشل حارس المقاصة في التصدي لها معلنة عن الهدف الأول للفريق الأبيض يطلق بعدها بثلاث دقائق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتفوق الفريق الأبيض بهدف مقابل للاشئ .

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: عمر السعيد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وحازم إمام و حسام عبد المجيد وإسلام جابر ومحمد أشرف "روقا" وأيمن حفني ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" و رزاق سيسيه

الزمالك يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة جمعها من 12 مباراة، فيما يحتل مصر المقاصة المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 9 نقاط فقط، ويواجه شبح الهبوط للقسم الثانى مبكرا منذ بداية الدورى.