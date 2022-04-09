شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات في وديتي الإسماعيلي بعد تأجيل لقاء المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي بقيادة حمد إبراهيم، تعديلات على المباراتين الوديتين، ضمن برنامج الاستعداد لاستئناف منافسات مسابقة الدوري المحلي.

وسيلعب الإسماعيلي في مباراته الأولى مع منتخب السويس، بعد غد الإثنين، على ملعب أحد فنادق محافظة الإسماعيلية، بينما سيلاقي في اللقاء الثاني فريق تليفونات بني سويف يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الأندية، قد قررت تأجيل ديربي القنال بين الإسماعيلي والمصري نظرًا لارتباط الأخير بالمشاركات القارية في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان من المقرر إقامة المباراتين الوديتين يومي الأحد والأربعاء قبل أن يقوم الجهاز الفني للدراويش بقيادة حمد إبراهيم، بإجراء بعض التعديلات علي برنامجه الإعدادي قبل استعدادًا للمسابقة المحلية.

ويتطلع الجهاز الفني للدراويش، من خلال الوديات للوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للخطط الفنية المرغوب تطبيقها في اللقاءات الرسمية، فضلًا عن الاستفادة بشكل أكبر من المرونة التكتيكية للاعبين بإشراك أكثر من لاعب في عدة مراكز.