شكرا لقرائتكم خبر عن طرد أشرف بن شرقى فى مباراة الزمالك والمقاصة بعد اللجوء للـ"var".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشهر محمد الصباحى، حكم مباراة الزمالك والمقاصة، البطاقة الحمراء لأشرف بن شرقى، لاعب الفريق الأبيض، بعد اللجوء إلى تقنية الـ"var"؛ بسبب تدخله العنيف تجاه لاعب المقاصة في الدقيقة 52 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين باستاد الكلية الحربية، فى إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من: حراسة المرمى: محمد أبوجبل، خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي، خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو"، خط الهجوم: عمر السعيد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد عواد وحازم إمام و حسام عبد المجيد وإسلام جابر ومحمد أشرف "روقا" وأيمن حفني ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" و رزاق سيسيه.

بينما بدأ المقاصة المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد مجدي، خط الدفاع: علي فتحي، أحمد صبيحة، أحمد منعم وهشام حافظ، خط الوسط: محمد محسن ليلة، سيرجي إريك وسعيد الونش،خط الهجوم: كريم حلاوة، محمود فهمي وخالد صلاح.

الزمالك يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة جمعها من 12 مباراة، فيما يحتل مصر المقاصة المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 9 نقاط فقط، ويواجه شبح الهبوط للقسم الثانى مبكرا منذ بداية الدورى.