شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة .. الزمالك ومصر المقاصة 0/0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمر التعادل السلبى بين الزمالك ومصر المقاصة بعد مرور 30 دقيقة من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد الكلية الحربية فى إطار فعاليات الجولة الـ13 للدورى.

وفى الربع ساعة الثانية من اللقاء استمر الضغط الزملكاوى على مرمى المقاصة دون جدوي، حاول أحمد سيد زيزو بناء بعض الهجمات على مرمى المنافس، وفى الدقيقة 19 يرسل كرة عرضية تمر من أمام محمود علاء، وفى الدقيقة الـ25 يتم إيقاف المباراة؛ بسبب سقوط احمد منعم بعد اشتراكه في كرة مع عمر السعيد مهاجم الزمالك.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: عمر السعيد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد عواد وحازم إمام و حسام عبد المجيد وإسلام جابر ومحمد أشرف "روقا" وأيمن حفني ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" و رزاق سيسيه

الزمالك يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة جمعها من 12 مباراة، فيما يحتل مصر المقاصة المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 9 نقاط فقط، ويواجه شبح الهبوط للقسم الثانى مبكرا منذ بداية الدورى.