شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. المصري يحافظ على التقدم بهدف و"عشوائية" الأهلي تمنعه من التعادل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي والمصري المقامة حاليا باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ13 لبطولة الدوري الممتاز والنتيجة هي تقدم المصري بهدف نظيف.

جاءت بداية المباراة هجومية من جانب المصري الذي ضغط في الدقائق الأولى باحثا عن هدف مُبكر عن طريق جريندو وحسن علي وإلياس الجلاصي.

ورد بيرسي تاو بهجمة خطرة للأهلي قادها اللاعب الجنوب أفريقي وسدد تصويبة قوية مرت أعلى العارضة بسنتيمترات، ثم لعب محمد شريف كرة جيدة لكنها جاءت أعلى العارضة أيضا.

ومرة أخرى جاء رد المصري قوياً وهاجم بضراوة وسجل هدفاً في الدقيقة 9 عن طريق هيثم لعيوني، إثر تمريرة جيدة تلقاها من إلياس الجلاصي الذي رفع كرة عرضية من ناحية اليمين لعبها لعيوني برأسه وسط غياب دفاع الأهلي ومتابعة أفشة الذي كان بجوار لعيوني.

وأشهر محمود عاشور حكم المباراة بطاقة صفراء لـ حسن علي لاعب المصري للخشونة، وحاول الاهلي العودة للمباراة سريعاً لكن العشوائية حالت دون سيطرة الاهلي على زمام الأمور.

هجمات المصري كانت الأخطر على الأهلي وأشهر عاشور بطاقة صفراء لأيمن أشرف في الدقيقة 19، بعدما قام بعرقلة كريم العراقي، ليمنع هجمة خطرة للفريق البورسعيدي.

التراجع الواضح لفريق الأهلي دفع المصري للاستحواذ التام على المباراة وقيادة أكثر من هجمة وسط غياب تام للفريق الأهلاوي الذي اعتمد على الهجمة المرتدة والتى افتقدت الدقة.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة، كلا من: محمد الشناوي، أيمن أشرف، محمد عبد المنعم، عمرو السولية، آليو ديانج، على معلول، كريم فؤاد، لويس ميكيسوني، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو ومحمد شريف.

فيما يضم تشكيل المصري كلا من: أحمد مسعود وكريم العراقي وياسر حامد وهيثم لعيوني وأحمد شديد قناوي وفريد شوقي وعمرو موسى وإلياس الجلاصي ومحمد جريندو وحسن علي وعمرو مرعي.

ويعتلى الأهلى صدارة أندية الدوري برصيد 31 نقطة، بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل في لقاء ولم يخسر، وسجل لاعبوه 31 هدفاً وتلقت شباكه 8.

فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، بعدما لعب 12 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 13.



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