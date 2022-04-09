اخبار الرياضه

15 دقيقة.. الزمالك يضغط والمقاصة يستبسل والنتيجة 0/0

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. الزمالك يضغط والمقاصة يستبسل والنتيجة 0/0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال التعادل السلبى يخيم على لقاء الزمالك والمقاصة في المباراة المقامة بينهما بإستاد الكلية الحربية في إطار فاعليات الجولة الـ13 للدورى .

بدا الزمالك المباراة بهجوم ضاغط بطول الملعب بغية إحراز هدف التقدم وبالفعل وفى الدقيقة 7 احتسب محمد الصباحى حكم اللقاء ضربة جزاء للفريق الأبيض تصدى لها أحمد سيد زيزو ووضعها في محمد مجدى حارس المقاصة .

عقب ضياع ضربة الجزاء حاول لاعبو الزمالك محاولة احراز هدف التقدم بالضغط بكل قوة ، قابله دفاع مستميت من لاعبى المقاصة الذين فشلوا في صناعة أي هجمة على مرمى محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك ,

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد  – إمام عاشور – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: عمر السعيد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد عواد وحازم إمام و حسام عبد المجيد وإسلام جابر ومحمد أشرف "روقا" وأيمن حفني ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيد عبد الله "" و رزاق سيسيه

الزمالك يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة جمعها من 12 مباراة، فيما يحتل مصر المقاصة المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 9 نقاط فقط، ويواجه شبح الهبوط للقسم الثانى مبكرا منذ بداية الدورى.

 

 

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا