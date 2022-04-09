شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. الزمالك يضغط والمقاصة يستبسل والنتيجة 0/0 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - مازال التعادل السلبى يخيم على لقاء الزمالك والمقاصة في المباراة المقامة بينهما بإستاد الكلية الحربية في إطار فاعليات الجولة الـ13 للدورى .
بدا الزمالك المباراة بهجوم ضاغط بطول الملعب بغية إحراز هدف التقدم وبالفعل وفى الدقيقة 7 احتسب محمد الصباحى حكم اللقاء ضربة جزاء للفريق الأبيض تصدى لها أحمد سيد زيزو ووضعها في محمد مجدى حارس المقاصة .
عقب ضياع ضربة الجزاء حاول لاعبو الزمالك محاولة احراز هدف التقدم بالضغط بكل قوة ، قابله دفاع مستميت من لاعبى المقاصة الذين فشلوا في صناعة أي هجمة على مرمى محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك ,
ويضم التشكيل كل من:
حراسة المرمى: محمد أبوجبل
خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي
خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو"
خط الهجوم: عمر السعيد
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد عواد وحازم إمام و حسام عبد المجيد وإسلام جابر ومحمد أشرف "روقا" وأيمن حفني ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" و رزاق سيسيه
الزمالك يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة جمعها من 12 مباراة، فيما يحتل مصر المقاصة المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 9 نقاط فقط، ويواجه شبح الهبوط للقسم الثانى مبكرا منذ بداية الدورى.