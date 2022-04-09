شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز على كوبرا سبورت 63/80 فى افتتاح بطولة أفريقيا لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الزمالك لكرة السلة على كوبرا سبورت بنتيجة 63/80 فى افتتاح بطولة أفريقيا لكرة السلة التصفيات الأفريقية bal التى تقام بمصر فى الفترة من 9 إلى 19 أبريل الجارى بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

وتقام باقى مباريات الزمالك المقبلة أيام 12 و15 و16 و19 أبريل الجارى.

ويقع الزمالك فى المجموعة الأولى بجانب فرق كوبرا سبورت بطل جنوب السودان، وبترو دى لواندا الإنجولى، وفاب الكاميرونى وكاب تاون تايجرز بطل جنوب أفريقيا وسبير فوكاس الكونغولى.

ويسعى الزمالك لتحقيق الحلم بالتتويج بلقب بطولة أفريقيا للموسم الثانى على التوالى، حيث توج الفريق باللقب فى النسخة الماضية التى أقيمت برواندا، وشارك فى بطولة كأس العالم.

وتضم قائمة الزمالك فى البطولة كل من "أدهم عصام، إدجار سوسا، مايك ماكيني، أحمد عزب، عمر هشام، ستروباري، إسلام سالم، أحمد ياسر مودي، أنس أسامة، إيك ديجو، مصطفى مكاوي "كيجو"، وحازم المشد.