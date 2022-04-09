شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يهدر ركلة جزاء للزمالك أمام المقاصة فى الدقيقة 7 "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدر أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك ضربة جزاء لفريقه أمام مصر المقاصة في الدقيقة 7 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين باستاد الكلية الحربية، فى إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من: حراسة المرمى: محمد أبوجبل، خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي،خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو"،خط الهجوم: عمر السعيد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وحازم إمام و حسام عبد المجيد وإسلام جابر ومحمد أشرف "روقا" وأيمن حفني ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" و رزاق سيسيه.

بينما بدأ المقاصة المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد مجدي،خط الدفاع: علي فتحي، أحمد صبيحة، أحمد منعم وهشام حافظ،خط الوسط: محمد محسن ليلة، سيرجي إريك وسعيد الونش،خط الهجوم: كريم حلاوة، محمود فهمي وخالد صلاح.

الزمالك يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة جمعها من 12 مباراة، فيما يحتل مصر المقاصة المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 9 نقاط فقط، ويواجه شبح الهبوط للقسم الثانى مبكرا منذ بداية الدورى.