شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتعادل سلبياً مع غزل المحلة في الشوط الأول بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة بيراميدز وغزل المحلة، والتي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري العام، بالتعادل السلبي، وشهد هذا الشوط هدفاً ملغياً لصالح غزل المحلة في الدقيقة 30 بعد العودة إلى تقنية الفار.

وبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: المهدي سليمان في حراسة المرمى، خط الظهر: أحمد توفيق، أسامة جلال، علي جبر، حسين السيد، خط الوسط: هشام محمد، محمد صادق، إسلام عيسى، إيرك تراوري، عبد الله السعيد، الهجوم: فخري لاكاي.

فيما بدأ غزل المحلة المباراة بتشكيل مكون من: عمرو شعبان في حراسة المرمى، هشام عادل، محمد فتح الله، معاذ الحناوي، هاني عادل، إبراهيما كونيه، محمد بازوكا، مصطفى العش، أحمد غنيم، عبده يحيى، أحمد النادري.

بدأ اللقاء بحذر شديد بين الفريقين، واعتمد بيراميدز على بعض التمريرات القصيرة المتتالية لاستدراج غزل المحلة، وفي الدقيقة الخامسة، حصل إسلام عيسى لاعب بيراميدز على البطاقة الصفراء، بعد تدخل على أٌقدام هاني عادل لاعب غزل المحلة.

وفي الدقيقة الثامنة، حصل أسامة جلال مدافع بيراميدز على بطاقة صفراء بعد إعاقته لإبراهيما كونيه مهاجم غزل المحلة، بعد تقدمه بهجمة مرتدة.

تألق المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز، في الدقيقة 22، ليتصدى لرأسية مميزة من عبده يحيى لاعب المحلة على القائم القريب، أبعدها المهدي سليمان لتخرج إلى ركنية.

في الدقيقة 30 أحرز محمد بازوكا لاعب غزل المحلة، هدفاً لفريقه بشباك بيراميدز، بعد كرة عرضية من هاني عادل قابلها بازوكا برأسية سكنت شباك المهدي سليمان، إلا أن حكم اللقاء ألغى الهدف في الدقيقة 32 بعد العودة إلى تقنية الفار والتي كشفت وجود لمسة يد على بازوكا خلال تسجيل الهدف.

في الدقيقة 36 دفع إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز بتبديلين دفعة واحدة، بنزول محمد حمدي وإبراهيم عادل، على حساب حسين السيد وإريك تراوري لتنشيط الجانب الهجومي.

واحتسب حكم اللقاء 3 دقائق وقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرة النهاية في الدقيقة 51 معلناً نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.