شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم يظهر بواقي الوجه في مباراة الأهلي ضد المصري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي، مرتديا واقي الوجه خلال مشاركته أساسيا في مباراة فريقه ضد المصري والتي تجمعهما مساء السبت، على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ13 لبطولة الدوري الممتاز.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة المصري مساء السبت، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ13 لبطولة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة، كلا من: محمد الشناوي، أيمن أشرف، محمد عبد المنعم، عمرو السولية، آليو ديانج، على معلول، كريم فؤاد، لويس ميكيسوني، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو ومحمد شريف.

فيما يضم تشكيل المصري كلا من: أحمد مسعود وكريم العراقي وياسر حامد وهيثم لعيوني وأحمد شديد قناوي وفريد شوقي وعمرو موسى وإلياس الجلاصي ومحمد جريندو وحسن علي وعمرو مرعي.

ويعتلى الأهلى صدارة أندية الدوري برصيد 31 نقطة، بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل في لقاء ولم يخسر، وسجل لاعبوه 31 هدفاً وتلقت شباكه 8.

فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، بعدما لعب 12 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 13.