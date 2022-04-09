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حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 9 / 4 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 9 / 4 / 2022، العديد من الأحداث المهمة وأبرزها، طبيب الأهلى يزف بشرى سعيدة للجهاز الفنى بشأن أكرم توفيق، واستقالة مصطفى هدهود نائب رئيس الزمالك من منصبه.

طبيب الأهلى يزف بشرى سعيدة للجهاز الفنى بشأن أكرم توفيق

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استقالة مصطفى هدهود نائب رئيس الزمالك من منصبه

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محمد مصيلحى عن طلب الاتحاد ضم رامى ربيعة من الأهلى: شائعة لم تحدث

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نكشف سبب عودة زيزو لقائمة الزمالك فى مواجهة مصر المقاصة

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الإسماعيلى يطمئن على محمد عادل بعد نقله للمستشفى

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12 يوما تحسم مصير بدر بانون مع الأهلى بسبب مضاعفات فيروس

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مجلس إدارة الزمالك يعلن موقف هدهود بشكل رسمى عقب مباريات اليوم

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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