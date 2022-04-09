شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 9 / 4 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 9 / 4 / 2022، العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها، طبيب الأهلى يزف بشرى سعيدة للجهاز الفنى بشأن أكرم توفيق، واستقالة مصطفى هدهود نائب رئيس الزمالك من منصبه.

طبيب الأهلى يزف بشرى سعيدة للجهاز الفنى بشأن أكرم توفيق

استقالة مصطفى هدهود نائب رئيس الزمالك من منصبه

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