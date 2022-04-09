شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يزور عادل البابلي نجم الاتحاد السكندري الأسبق لمروره بوعكة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، بزيارة عادل البابلي، نجم الاتحاد السكندرى الأسبق، والذى يمر بوعكة صحية منذ فترة.

وقد حرص الخطيب على زيارة البابلي فى منزله، وكان برفقته من قدامى الاتحاد السكندرى عبد الفتاح الجارم ومحيى عثمان، نجما كرة القدم بنادى الاتحاد فى العصر الذهبي.

وكان البابلى قد تعرض لوعكة صحية فى العام الماضى، وحرص نجوم الاتحاد السكندرى على زيارته وقتها السيد كروان ورزق نصار ومحيى عثمان وعصام شعبان ومحمد بسطاوى وصلاح عرفة ودكتور ممدوح اليمانى وإبراهيم الشايب.

ويعد عادل البابلى أحد أهم نجوم الاتحاد السكندرى الذى تمتع بشعبية جارفة، سواء على مستوى الوطن العربى أو فى صفوف منتخب مصر، وكذلك داخل محافظة الإسكندرية لما يتمتع به من سمعة طيبة، وسبق له رئاسة قطاع الناشئين بزعيم الثغر.