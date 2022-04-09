شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمر: حازم إمام أفضل من المثلوثي في الجبهة اليمني للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عمر، نجم الاتحاد السكندرى السابق، أن حازم إمام، ظهير أيمن الزمالك، أفضل بكثير من التونسى حمزة المثلوثى، والفرق بينهما كبير وأكثر إفادة للفريق من التونسى.

وقال محمد عمر، خلال تصريحاته للاستوديو التحليلى في قناة أون تايم سبورتس 2: "حمزة المثلوثى في تونس مختلف عن ما يقدمه في الزمالك، وأنا أرى أنه لاعب عادى، والمفروض لما أتعاقد مع ظهير أجنبى لازم يحدث الفارق ويعمل جبهة قوية زى على معلول في الأهلى".

وأضاف محمد عمر: "إسلام جابر سيكون مؤديا حال الدفع به كبديل لمحمد عبد الشافى، في ظل غياب عبد الله جمعة، ولكن لن يحدث الفارق، ولن يؤدي المهام مثل عبد الشافى وأبو الفتوح، خاصة أن المباراة تتحمل تواجده في الملعب".

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا قد أعلن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة المقاصة المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت باستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: عمر السعيد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وحازم إمام و حسام عبد المجيد وإسلام جابر ومحمد أشرف "روقا" وأيمن حفني ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" و رزاق سيسيه.

الزمالك يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، جمعها من 12 مباراة، فيما يحتل مصر المقاصة المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 9 نقاط فقط، ويواجه شبح الهبوط للقسم الثانى مبكرا منذ بداية الدورى.