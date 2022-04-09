بعد 13 ضربة ناجحة.. زيزو يهدر أول ركلة جزاء مع الزمالك (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أضاع أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك فرصة التقدم لفريقه أمام مصر المقاصة بعدما أهدر ركلة جزاء في اللقاء الذي يجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك ومصر المقاصة على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة 5 من انطلاقة المباراة ولكن لم ينجح زيزو في تسجيلها بعدما تصدى لها حارس المقاصة محمد مجدي.

ولأول مرة يخفق أحمد سيد زيزو في تسجيل ركلة الجزاء هذا الموسم مع الزمالك بعد 7 ضربات ناجحة، وبعد 13 ركلة منذ الموسم الماضي.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول الدوري المصري برصيد 28 نقطة.