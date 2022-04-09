مباشر الدوري.. المصري 1-0 الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة المصري البورسعيدي والأهلي، في لقاء يقام على ملعب "برج العرب" في إطار الأسبوع الثالث عشر بمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 31 نقطة من 11 مباراة، في المقابل يتواجد المصري في المركز الثامن برصيد 16 نقطة من 12 مباراة.

تشكيل الأهلي: محمد الشناوي - علي معلول - كريم فؤاد - محمد عبد المنعم - أيمن أشرف - أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - لويس ميكيسوني - بيرسي تاو - محمد شريف.

تشكيل المصري: أحمد مسعود - كريم العراقي - هيثم لعيوني - ياسر حمد - أحمد شديد قناوي - فريد شوقي - إلياس الجلاصي - عمرو موسى - جريندو - حسن علي - عمرو مرعي.

تفاصيل المباراة:

البداية كانت بتسديدة في الدقيقة الرابعة عن طريق بيرسي تاو لكن تمر كرة لاعب الأهلي أعلى مرمى فريق المصري دون خطورة.

وفي الدقيقة السادسة، هدد محمد شريف مرمى المصري بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء لكن تلمس الكرة قدم كريم العراقي وتتحول لضربة ركنية.

في الدقيقة الثامنة، استطاع التونسي هيثم لعيوني من كرة رأسية رائعة أن يسجل هدف الفريق المصري الأول بعد عرضية من مواطنه إلياس الجلاصي لتصبح النتيجة (1-0) للفريق الساحلي.

وكاد حسن علي أن يوجه ضربة ثانية في الأهلي بعد انفراده بمرمى الفريق الأحمر ليسدد كرة إلا أن محمد الشناوي يتألق هذه المرة ويبعد الكرة لضربة ركنية في الدقيقة 35.

وحاول الأهلي في الدقيقة 36 عن طريقة عرضية من علي معلول أن يصل لمرمى المصري بعدما وصلت الكرة للمدافع محمد عبد المنعم لكن تمر الكرة بجوار المرمى وتظل النتيجة تقدم المصري (1-0).

حسن علي رد في الدقيقة 39 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تمر الكرة بجوار القائم، حيث كانت الكرة قريبة من تهديد مرمى الأهلي.

وكاد فريق المصري عن طريق لاعبه فريد شوقي في الدقيقة 61 أن يسجل الهدف الثاني بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن محمد الشناوي يتصدى للكرة على مرتين ليحافظ على آمال فريقه في تحقيق هدف التعادل.

ولجأ الجنوب أفريقي بيرسي تاو للتسديد في الدقيقة 66 أملاً في إدراك التعادل تصل الكرة ضعيفة عند أحمد مسعود حارس مرمى المصري البورسعيدي.

وأتيحت فرصة لصالح محمد شريف في الدقيقة 69 بعد رأسية عن طريق حسام حسن، لكن شريف يهدر الفرصة ويسدد كرة ضعيفة تصل عند أحمد مسعود.

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