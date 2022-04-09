بعد تأجيل لقاء المصري.. حمد إبراهيم يُجري تعديلات على وديتي الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

قرر حمد إبراهيم المدير الفني للنادي الإسماعيلي إجراء تعديلات على برنامجه الإعدادي بعد تأجيل مباراة المصري البورسعيدي بمسابقة الدوري الممتاز.

كانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الإسماعيلي والمصري بسبب ارتباط الفريق البورسعيدي بالمشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكان من المفترض أن يواجه الإسماعيلي نظيره المصري يوم 13 أبريل الجاري ضمن منافسات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري الممتاز قبل أن يتم تأجيلها من قبل لجنة المسابقات برابطة الأندية.

ووفقاً للموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي فإن حمد إبراهيم أجرى تعديلات على المباراتين الوديتين ضمن برنامج الاستعداد لاستئناف منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الدراويش مباراته الودية الأولى ضد منتخب السويس بعد غدٍ الإثنين على ملعب أحد فنادق محافظة الإسماعيلية.بينما تقرر إقامة اللقاء الودي الثاني أمام فريق تليفونات بني سويف يوم الثلاثاء المقبل.

وكان من المفترض أن يخوض الإسماعيلي مباراتيه الوديتين يومي الأحد والأربعاء قبل أن يقوم الجهاز الفني بإجراء بعض التعديلات على البرنامج الإعدادي.

ويسعى الجهاز الفني للإسماعيلي من خلال المباريات الوديات للوقوف على استيعاب اللاعبين للخطط الفنية والتي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية قبل أن يتم تطبيقها في اللقاءات الرسمية.

ويتطلع حمد إبراهيم لاستغلال الوديات من أجل منح الفرصة للاعبين وإشراك أكثر من لاعب في عدة مراكز.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط من فوز وحيد و7 هزائم و5 تعادلات.