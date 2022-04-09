مباشر.. المقاصة 0 - 1 الزمالك.. دخول إسلام جابر

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لحداث مباراة الزمالك أمام المقاصة، ضمن الجولة الـ13 من مسابقة دوري we المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 28 نقطة، فيما يأتي مصر للمقاصة في المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط.

ويلعب الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد عبد الشافي ، محمد عبد الغني، محمود علاء، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: يوسف أوباما، أشرف بنشرقي، عمر السعيد.

أحداث المباراة

وجاءت أول فرصة خطيرة لمصر المقاصة في الدقيقة الثانية بتسديدة من سيرجي اريك ، لكن محمد أبو جبل تصدى لها ببراعة وأبعدها لركلة ركنية.

وفي الدقيقة 5، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الزمالك، بعدما سدد يوسف أوباما الكرة لتصطدم الكرة بيد لاعب مصر المقاصة.

وتقدم أحمد سيد زيزو لتسديد ركلة الجزاء، ليهدرها اللاعب، بعدما سددها على يمين الحارس الذي تصدى لها ببراعة.

وأهدر محمود علاء فرصة خطيرة للزمالك في الدقيقة 20، بعد عرضية متقنة من ركلة ركنية، لكنها مرت من أمام رأس مدافع الزمالك لتخرج لركلة مرمى.

وحاول كريم حلاوة لاعب المقاصة استخدام سلاح التسديد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 31، لكن كرته خرجت بحوار القائم الأيسر للحارس أبو جبل.

وكاد أن يسجل عمر السعيد هدفا في الدقيقة 33، بعد عرضية داخل منطقة الجزاء من محمد عبدالشافي، لكن مهاجم الزمالك حول الكرة برأسه لأعلى العارضة.

وسجل إمام عاشور الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 43، بتسديدة صاروخية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، فشل حارس المقاصة في التصدي لها.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه أشرف بنشرقي لاعب الزمالك، بعدما رفع قدمه في وجه لاعب المقاصة، ليعتبرها الحكم لعبة خطيرة.

وبعد العودة لتقنية الفيديو، قرر الحكم إلغاء البطاقة الصفراء، وإشهار البطاقة الحمراء في وجه بنشرقي، ليكمل الزمالك المباراة بـ 10 لاعبين.

وقرر فيريرا المدير الفني للزمالك الدفع باللاعب إسلام جابر في الدقيقة 62 بدلا من يوسف أوباما.