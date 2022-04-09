ميدالية تطيح بهدهود .. القصة الكاملة لاستقالة نائب رئيس الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

في الوقت الذي حقق فيه نادي سبورتنج السكندري مفاجأة من العيار الثقيل بهزيمة الزمالك في نهائي كأس اليد 33-30 كانت أزمة أخرى تتفجر داخل جدران القلعة البيضاء في الساعات الأولى من اليوم السبت انتهت باستقالة نائب رئيس الزمالك من منصبه.

وبدأت الأزمة أثناء تسليم المداليات الذهبية لنادي سبورتنج بواسطة أعضاء مجلس إدارة اتحاد اليد ومصطفي هدهود نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك وممثل ناديه الوحيد في المراسم لتلتقط الكاميرات الناقلة للحدث إخفاءه لميدالية وتثير هذه اللقطة عاصفة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وتحرك مجلس إدارة نادي الزمالك وأصدره رئيسه مرتضى منصور بياناً رسمياً قال فيه إن مجلسه سيصدر قرار عاجل بشأن ما بدر من الدكتور مصطفي هدهود أثناء مراسم توزيع الميداليات خلال اجتماعاً طارئاً دعا إليه رئيس النادي الأبيض.

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وقبل الاجتماع الذي حدد له الساعة الرابعة من مساء اليوم الأثنين حصل الخليج 365 على أولى تصريحات هدهود حول الأزمة قبل إعلانه رسمياً من علاء مقلد عضو مجلس إدارة الزمالك بالقرار.

وعلق هدهود قائلاً "هذا لم يحدث، حصلت على ميدالية فضية وليست ذهبية، واتكلمت مع محمد أمين، رئيس اتحاد اليد ووافق، عشان فيه زيادة في الميداليات، روحوا اسألوا محمد أمين ".

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وبناء على طلب هدهود ، اتجه الخليج 365 إلى الاتحاد المصري لكرة اليد ليرد مصدر مقرب من رئيسه محمد الأمين " رئيس الاتحاد، لم يعط للواء مصطفى هدهود، نائب رئيس الزمالك، ميدالية فضية أو ذهبية، خلال مراسم حفل نهائي كأس مصر لكرة اليد ،فاللوائح تمنع رئيس الاتحاد أو المدير التنفيذي إعطاء أي ميدالية لأي شخص ليس له صفة فنية في الفريق المكرم".

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وعاد الخليج 365 إلى هدهود مرة أخرى ليظهر لأول مرة بعد الأزمة في لايف مع الخليج 365 أكد خلاله على موقفه وحكى كواليس الحصول على الميدالية التي كانت بحوزته وقت التصوير قائلاً" وجدت هذه الميدالية بين الميداليات الذهبية، وقررت أضع هذه الميدالية معي حتى أسلمها لفريق الزمالك ".

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طرف آخر ذهب إليه الخليج 365 وهو نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد،الذي قال في تصريحات عبر بث مباشر الخليج 365 بموقع فيسبوك ليقول "الميدالية التي حصل عليها مصطفى هدهود نائب رئيس الزمالك هي ميدالية فضية، وهي خاصة بنادي الزمالك وقد يكون أخذها من أجل تسليمها لأحد اللاعبين الغير متواجدين أثناء تسليم الميداليات".

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ومع الهدوء الذي خيم على الموقف تصاعد الأمر مرة أخرى بإعلان مصطفي هدوهود لاستقالته "طواعية" بحسب مصدر لمصراوي أكد أن نائب رئيس نادي الزمالك قرر الانسحاب من المشهد ومساعدة ناديه من خارج المجلس.

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ورد مرتضى منصور على استقالة نائبه وأكد أن مجلسه لم يعلن اية قرارا بعد وحدد موعد إعلان القرار عقب نهاية المباريات الثلاثة لفرق الزمالك للرياضات المختلفة التي ستقام الليلة.

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وتولي هدهود منصب نائب رئيس الزمالك بعد نجاحه في انتخابات الزمالك الماضية التي أعلن عن نتائجها في الـ 12 من فبراير الماضي بعد خوضه المنافسة على قائمة مرتضى منصور وحصوله على 18824 صوتاً .