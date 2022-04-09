الشعباني يُعلن تشكيل المصري لمواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن التونسي معين الشعباني، المدير الفني لفريق المصري، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الـ13 من مسابقة دوري we المصري.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، بينما يقع المصري في المركز الثامن برصيد 16 نقطة.

وجاء تشكيل المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: كريم العراقي، ياسر حامد، هيثم لعيوني، أحمد شديد.

خط الوسط: فريد شوقي، عمرو موسى، الياس الجلاصي.

خط الهجوم: محمد جريندو، حسن علي، عمرو مرعي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

" عصام ثروت، أسامة الجزار، أحمدحمودي، محمد عنتر، أحمد علاء، ايزي ايميكا، عمرو عموري، اوستن اوموتو.